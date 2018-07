iPhone überlebt Sturz von welthöchstem Karussell

Warum es riskant ist, sich während einer rasanten Karussellfahrt in schwindelerregender Höhe mit dem Smartphone zu filmen, hat Cansel Yildirim während eines Besuchs des Orlando Starflyer in Florida - dem laut eigenen Angaben mit 137 Metern weltweit höchsten Kettenkarussell - selbst erfahren müssen: In knapp 122 Metern Höhe verlor sie bei voller Fahrt ihr iPhone 7 Plus.