Mira Sorvino: „Bei Casting mit Kondom geknebelt“

Knebel war Kondom

Als er sie dann befreite, entdeckte Sorvino, dass ihr Knebel ein Kondom war: „Ich hatte keine Ahnung. Ich war 16 und wusste Gott sei Dank noch nicht, wie ein Kondom schmeckt. Es war so etwas von unangemessen von ihm, so etwas mit einer Minderjährigen zu tun. Und was zum Teufel macht ein Castingdirektor eigentlich mit einem Kondom in seiner Tasche bei einer Audition“.