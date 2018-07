ZTE kann mit Aufhebung der US-Sanktionen rechnen

Handelsstreit zwischen USA und China dauert an

Die Einigung zwischen der US-Regierung und dem chinesischen Konzern fällt mitten in den eskalierenden Handelskonflikt zwischen beiden Ländern. Am Dienstag erst kündigte die US-Regierung Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar an, die ab September in Kraft treten könnten.