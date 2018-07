Flughafen der Zukunft: Wenn KI Terroristen erkennt

Erste Bestrebungen gibt es längst - auch am Flughafen Wien. Am andere Ende der Welt testet am Flughafen Sydney die australische Airline Qantas seit wenigen Tagen ein Gesichtserkennungssystem, das der Vision vom Reisen ohne Sicherheitsprüfung und Reisepass schon recht nahekommt. „Ihr Gesicht ist Ihr Reise- und Boardingpass in dem ganzen Prozess“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Geoff Culbert. Musste man früher Pass und Ticket bei der Gepäckabgabe, beim Betreten des Wartebereichs und beim Besteigen des Flugzeugs herzeigen, reicht es jetzt, mit dem richtigen Gesicht in die Kamera zu schauen. Die zugehörigen Personendaten hat die Airline dank Online-Check-in sowieso.