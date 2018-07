Wrackteile der abgestürzten „Alouette“ geborgen

Die Wrackteile des am vergangenen Freitag in Kärnten abgestürzten Bundesheerhubschraubers wurden am Mittwoch geborgen. Für die Bergung musste ebenfalls eine „Alouette III“ die Reste des typengleichen Militärhubschraubers mittels Seilwinde aus dem Gelände fliegen. Die Wrackteile wurden danach auf Lastwagen des Bundesheeres verladen und abtransportiert.