Bundesheer-Heli stürzte ab und ging in Flammen auf

Ein Unglück ist Freitagvormittag beim Wolayer See in den Karnischen Alpen hoch über dem Lesachtal passiert: Gegen 10.30 Uhr ist ein Helikopter des Bundesheeres abgestürzt. Der Hubschrauber ging dabei in Flammen auf. Die Besatzung - drei Kärntner und ein Salzburger - konnte sich in Sicherheit bringen!