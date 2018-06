Puppe geht mit der Zeit: Barbie baut jetzt Roboter

Arbeitskleidung und Schutzbrille statt Absatzschuhe und Minirock: Mit einer neuen Barbiepuppe will der US-Konzern Mattel Mädchen für technische Berufe begeistern und sich ein modernes Image geben. Das Unternehmen präsentierte am Dienstag eine neue Version seiner berühmten megaschlanken Puppe, die diesmal als Ingenieurin für Robotertechnik in Erscheinung tritt.