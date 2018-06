Bemitleidenswert: Diese Handys sind total desolat

Nur in einem unwesentlich besseren Zustand: Keeley Atkinsons Nokia Lumia 920, dessen desolater Zustand auf einen Sturz in der Küche zurückzuführen ist, verursacht durch eines ihrer Kinder. Und dennoch: “Ich habe den ein oder anderen Glassplitter in meinem Daumen gehabt, als ich ‚Candy Crush‘ gespielt habe, aber zumindest funktioniert es irgendwie."