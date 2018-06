Roboter nimmt alten Menschen die Einsamkeit

Der autonome Roboter spricht den Menschen mit Namen an, weckt ihn zur bestimmten Zeit, erinnert an Termine, Spaziergänge, ans Trinken oder die Tabletteneinnahme. Auch Witze erzählen kann er. Telefonieren, Radio hören, Filme anschauen oder diverse Zeitungen lesen: all dies ist mit einem Fingerdruck auf dem Tablet möglich. Der Helfer folgt Mann oder Frau auf Schritt und Tritt - möglich machen dies Sensoren in der Wohnung. Ist er „müde“, verabschiedet er sich mit den Worten „Ich muss an meine Ladestation.“