Wer Handy in Russland nutzt, brennt wie ein Luster

Fußball-Fans sollten in Russland also unbedingt auf ihre Telefoniergewohnheiten achten und ihren Datenhunger zügeln, empfiehlt die Preisvergleichsplattform „Durchblicker“. In Russland zahlt man selbst dann zwischen 0,20 und 2,40 Euro, wenn man lediglich angerufen wird, es ist also auch das passive Roaming empfindlich teuer.