„Dead or Alive 6“ kommt Anfang 2019

Koei Tecmo hat die Videospielmesse E3 in Los Angeles genutzt, um einen neuen Teil der „Dead or Alive“-Serie anzukündigen. Der sechste Teil der Prügel-Saga soll Anfang 2019 für PS4 und Xbox One erscheinen und bringt bekannte und beliebte Seriencharaktere zurück, versprechen die Entwickler von Team Ninja. Eine neue Grafik-Engine soll die Kämpfe besonders detailliert darstellen, sogar Schweiß und Blut der Kämpfer.