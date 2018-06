Schwangere (22) musste bei Verfolgungsjagd sterben

Tragische Details werden jetzt zu dem Unfall bekannt, bei dem eine junge Radfahrerin in Berlin sterben musste, weil sich drei Diebe eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferten. Wie eine Obduktion ergab, war das Opfer - es handelt sich um eine 22-jährige Studentin namens Johanna - schwanger. Sie wurde von einem Fluchtauto auf einer Kreuzung niedergefahren. Das Trio hatte zuvor in Berlin-Wilmersdorf Werkzeug aus einem Auto gestohlen und war dann vor der Polizei geflohen, ehe es in Charlottenburg zu dem schlimmen Unfall kam.