Radlerin bei Verfolgungsjagd in Berlin getötet

Bei einer Verfolgungsjagd ist es am Mittwochabend in Berlin zu einem schweren Unfall mit einer Toten und sechs teils schwer Verletzten gekommen. Im Stadtteil Charlottenburg verfolgten Polizeibeamte drei Männer, die verdächtigt wurden, einen Diebstahl begangen zu haben. Auf der Flucht überfuhr das Trio auf einer Kreuzung eine junge Radfahrerin - sie starb noch an der Unfallstelle.