Dessous- Schooting von Celine Schrenk: Die Bilder

Fotografiert wurde die 19- jährige Miss in der tollen Location "Neue Wiener Werkstätte", wie auch in sexy Dessous Outdoor in der Wiener Innenstadt.

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Starfotograf Manfred Baumenn über die neue Miss Austria: "Celine hat verdient gewonnen, und auch beim Fotoshooting zeigte sie Qualitäten eines internationalen Models!"

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Celine Schrenk Foto: manfredbaumann.com

Starfotograf Manfred Baumann Foto: manfredbaumann.com

Photos by ManfredBaumann.com, Haare: Christian Sturmayr, Make up: Cambio Beauty, Location: Neue Wiener Werkstätte