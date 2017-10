Kevin Spacey hat 14-Jährigen sexuell belästigt

Der zweifache Oscarpreisträger meldete sich in der Nacht auf Montag auf Facebook und Twitter zu Wort, nachdem ihm der "Star Trek Discovery"-Star Anthony Rapp einen sexuellen Übergriff vorgeworfen hatte. Er erklärte, dass er sich an den Vorfall "ehrlich nicht erinnern könne", sollte es aber so gewesen sein, dann tue es ihm leid. Auch, dass der Schauspieler dies sein Leben lang mit sich herumgetragen habe.