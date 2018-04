Brad Pitt: Was läuft da mit dieser Architektin?

Was läuft da zwischen Brad Pitt und Neri Oxman? Der Schauspieler und die 42-Jährige lernten sich vor einiger Zeit durch ein Architektur-Projekt an der Elite-Uni MIT in Bosten kennen. Seitdem verbringt der Hollywood-Beau verdächtig viel Zeit mit der feschen Architektin, berichtet die „Page Six“. „Brad und Neri haben sich sofort prächtig verstanden“, plaudert ein Insider gegenüber der Online-Plattform aus. „Beide lieben Architektur, Design und Kunst.“