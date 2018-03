Regierung darf arbeiten, Neuwahlen verhindert

Neue Regierung will „Situation in der Slowakei beruhigen“

Pellegrini versicherte, die Koalition wolle alles Notwendige tun, um die „Situation in der Slowakei zu beruhigen“. Es sei nicht möglich, dass das Land weiter ohne legitime Regierung funktioniere, schon wegen seiner internationalen Verpflichtungen, betonte der künftige Premier. Nun wird der parteilose Tomas Drucker gemeinsam mit seinen anderen Regierungskollegen am Donnerstag angelobt.