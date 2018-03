Slowakischem Premier gelingt Machterhalt-Schachzug

Der slowakische Präsident Andrej Kiska akzeptiert jene Bedingungen, an die der schwer unter Druck geratene Premier Robert Fico seinen Rücktritt geknüpft hat. Kiska hat nämlich zugestimmt, dass Ficos Partei, die sozialdemokratische Smer, den Nachfolger des Premiers vorschlagen darf und damit die bestehende Dreierkoalition an der Macht bleibt. Als neuer Regierungschef wurde der bisherige Vizepremier, Peter Pellegrini, nominiert. Fico und sein Kabinett werden nun vermutlich noch am Donnerstag offiziell ihren Rücktritt einreichen. Ob dieser Schritt die politische Krise in der Slowakei löst, bleibt mehr als fraglich.