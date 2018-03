Polit-Chaos und Protestwelle in der Slowakei

Der Mord an dem Journalisten Jan Kuciak war wohl der Tropfen, der das Fass in der Slowakei zum Überlaufen gebracht hat. Aus Protestmärschen ist nun die größte Demonstrationswelle seit der Wende im Jahr 1989 entstanden. Am Freitag gingen in rund 50 Städten unseres Nachbarlandes Zehntausende Menschen auf die Straßen, um gegen das korrupte System und die „Hinrichtung“ Kuciaks und seiner Verlobten zu protestieren. Allein in der Hauptstadt Bratislava waren es 50.000 Personen, die lautstark den Rücktritt von Ministerpräsident Robert Fico forderten.