Kern sagt Live-Diskussion mit Strache ab

Zum bisher letzten Mal trafen Strache und Kern dort am 6. September aufeinander - damals noch in anderen Funkionen, als Strache in der Rolle des Oppositionschefs war. Strache sah damals Kerns Politkarriere aufgrund der damaligen Umfragen zu den Nationalratswahlen vor dem Ende: „Sollten Sie nicht stärkste Kraft werden, dann werden Sie Geschichte sein“, so Strache. Er sollte nicht Recht behalten, schließlich ist Kern trotz des Verlustes des Kanzleramts an Sebastian Kurz (ÖVP) aktuell noch im Nationalrat als Abgeordneter vertreten.