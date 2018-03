Finanzminister Löger: „Es beginnt eine gute Zeit!“

Wie der Finanzminister in seiner Budgetrede erklärte, sei für nächstes Jahr ein „administrativer Überschuss“ von 541 Millionen Euro vorgesehen - dies sei zuletzt 1954 der Fall gewesen. „65 Jahre, in denen Schulden angehäuft wurden, und 65 Jahre, in denen wir auf Kosten unserer eigenen Zukunft und der unserer Kinder und Enkelkinder gelebt haben“, klagte Löger an. Die neue Bundesregierung sei angetreten dies zu verändern - und es werde gelingen.