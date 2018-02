Helene ist nach Krankenstand zurück auf der Bühne!

"Es ist so schön, bei euch zu sein! Vielen Dank", begrüßte die Schlagerqueen ihre Fans. "Ich kann euch gar nicht sagen, was es mir bedeutet, dass ich heute endlich vor euch stehen darf." So ganz ausgestanden dürfte die Krankheit noch nicht sein, denn sie musste zwischendurch husten, als sie diese Worte sprach. "Man war ja nur krank, man hatte nur einen Infekt, aber was das für eine Künstlerin bedeutet, sieben Shows ausfallen zu lassen, das war wirklich hart", gestand Fischer. Der tosende Applaus trieb ihr die Tränen in die Augen.