Helene ist wieder gesund! Konzerte finden statt

Großartige Überraschung für Fans von Helene Fischer: Die verleibenden drei Konzerte in Wien können stattfinden! Die Schlagerqueen hatte sich einen Infekt zugezogen und musste alle Termine in Berlin und zwei in Wien absagen. Nun hat sich die 33-Jährige aber offenbar erholt - ihr Arzt gab grünes Licht für die Auftritte in der Stadthalle.