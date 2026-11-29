Ein Einsatzprotokoll der ganz besonderen Art

Aus den Einreichungen wählten die Tierschützer besonders eindrucksvolle Fälle aus. Da ist der Hund, der stundenlang im Schilf des Neusiedler Sees festsaß. Um ihn zu befreien, mussten die Retter mit Zille und Drohne anrücken. Da ist der verletzte Storch, den sie vom Dach eines Bezirksgerichts holten. Und da ist das Pferd, das aus einem Pool geborgen werden musste.

Dazu kommen zahllose Einsätze, die selten Schlagzeilen machen: junge Vögel in Not, Schlangen in Lichtschächten, Katzen, die in Baumkronen oder Kanälen feststecken. „Heute haben wir 100 dieser stillen Helden geehrt“, sagt Aschauer. „Jede Geschichte zeigt: Wenn ein Tier in Not ist, zählt jede Sekunde – und diese Menschen sind da.“