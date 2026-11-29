Ein Hund stundenlang im Schilf des Neusiedler Sees, ein verletzter Storch auf einem Gerichtsdach, ein Pferd im Pool: Solche Notfälle meistern Einsatzkräfte quer durch Österreich. Tierschutz Austria holte die Rettervor den Vorhang. Viele von ihnen helfen ehrenamtlich.
„Viele Menschen wissen gar nicht, wie oft unsere Einsatzkräfte auch Tiere retten – und welche Kreativität, Ausdauer und Nervenstärke das erfordert.“ Mit diesem Satz bringt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria, auf den Punkt, worum es kürzlich bei einer Gala ging. Im Tierschutzhaus Vösendorf wurden 100 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte für ihre Tierrettungen geehrt – spektakuläre, mutige und oft unterschätzte Einsätze.
Begonnen hatte alles mit einem Aufruf an Österreichs Feuerwehren und Polizeiinspektionen: Wer hat Tieren in Not geholfen? Aus der Antwort wurde ein bewegender Abend voller Geschichten, Dankbarkeit und Respekt.
Ein Einsatzprotokoll der ganz besonderen Art
Aus den Einreichungen wählten die Tierschützer besonders eindrucksvolle Fälle aus. Da ist der Hund, der stundenlang im Schilf des Neusiedler Sees festsaß. Um ihn zu befreien, mussten die Retter mit Zille und Drohne anrücken. Da ist der verletzte Storch, den sie vom Dach eines Bezirksgerichts holten. Und da ist das Pferd, das aus einem Pool geborgen werden musste.
Dazu kommen zahllose Einsätze, die selten Schlagzeilen machen: junge Vögel in Not, Schlangen in Lichtschächten, Katzen, die in Baumkronen oder Kanälen feststecken. „Heute haben wir 100 dieser stillen Helden geehrt“, sagt Aschauer. „Jede Geschichte zeigt: Wenn ein Tier in Not ist, zählt jede Sekunde – und diese Menschen sind da.“
Nach Vösendorf kamen Wehren aus ganz Österreich. Vertreten waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwechat, Krems, Voitsberg, Raabs an der Thaya, Klosterneuburg-Kierling, Neusiedl am See, Tresdorf und Nikitsch.
Goldene Medaillen als Lohn für das Ehrenamt
Viele der Geehrten nahmen die Tierrettermedaille in Gold mit nach Hause – als sichtbares Zeichen der Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement. Als Draufgabe lud Tierschutz Austria die einreichenden Wehren und Inspektionen zu einer exklusiven Führung durch das Tierschutzhaus ein. „Gelebter Tierschutz heißt, Verantwortung zu übernehmen – genau dort, wo Hilfe gebraucht wird“, betonte Präsidentin Madeleine Petrovic bei der Überreichung. „Diese 100 Helden machen das jeden Tag. Dafür danken wir ihnen von Herzen.“ Der Dank gilt dabei allen Einsatzkräften, die tagtäglich nicht nur Menschen, sondern auch Tieren das Leben retten. Unsere Helfer der Woche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.