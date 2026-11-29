FPÖ-Aufwärtstrend ist ungebrochen

Gegen die Aussage „Momentaufnahme“ sprechen viele andere Umfragen, die derzeit kursieren und in den vergangenen Wochen und Monaten öffentlich wurden, weil sie ähnliche Ergebnisse liefern. Die Kernbotschaft: Der FPÖ-Aufwärtstrend ist ungebrochen. Diese Partei marschiert teilweise in luftige Prozenthöhen. 2013 kamen die Freiheitlichen in Tirol bei der Landtagswahl auf gerade einmal 9,3 %, fünf Jahre später waren es schon 15,5 % und die Landtagswahl 2022 wies für die Blauen 18,8 % auf. Nunmehr liegen sie bei nahezu 30 Prozent.