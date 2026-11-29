Im Oktober 2027 sind die Tirolerinnen und Tiroler aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Laut einer aktuellen Umfrage wird es ein überaus knappes Rennen zwischen der ÖVP und der FPÖ um Platz eins. Diese nimmt Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, näher unter die Lupe.
Umfragen und Studien, so heißt es gerne, soll man nur dann Glauben schenken, wenn man sie selbst gefälscht hat. Zudem seien sie ohnedies nur Momentaufnahmen. Das mag natürlich auf die vorliegende, von der FPÖ Tirol in Auftrag gegebene Umfrage zutreffen.
Da wird es auch kaum helfen, dass man sich jetzt plötzlich doch von Noch-Parteichef Andreas Babler distanziert.
Claus Meinert
FPÖ-Aufwärtstrend ist ungebrochen
Gegen die Aussage „Momentaufnahme“ sprechen viele andere Umfragen, die derzeit kursieren und in den vergangenen Wochen und Monaten öffentlich wurden, weil sie ähnliche Ergebnisse liefern. Die Kernbotschaft: Der FPÖ-Aufwärtstrend ist ungebrochen. Diese Partei marschiert teilweise in luftige Prozenthöhen. 2013 kamen die Freiheitlichen in Tirol bei der Landtagswahl auf gerade einmal 9,3 %, fünf Jahre später waren es schon 15,5 % und die Landtagswahl 2022 wies für die Blauen 18,8 % auf. Nunmehr liegen sie bei nahezu 30 Prozent.
Das ist kein Tiroler Phänomen, sondern bundesweit der Fall.
SPÖ fällt in immer tiefere Prozentregionen
Apropos Fall: Während die ÖVP weiter leicht absackt und ebenfalls bei rund 30 Prozent liegt, fällt die SPÖ in Tirol in immer tiefere Prozentregionen, kämpft gerade noch zweistellig gegen die Grünen um Platz drei. Da wird es auch kaum helfen, dass man sich jetzt plötzlich doch von Noch-Parteichef Andreas Babler distanziert, nachdem man jahrelang hinter ihm gestanden hat.
Aber was in der Politik „hinter einem stehen“ heißt, wissen jene, die von hinten den entscheidenden Schubser bekamen, um dann tief abzustürzen. Höhen und Tiefen liegen in der Politik aber sehr nahe beieinander.
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