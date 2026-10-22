Erbprinz legt sich bei Fristenlösung quer

Schwangerschaftsabbrüche sind im kleinen Fürstentum Liechtenstein, das an Vorarlberg grenzt, mit wenigen Ausnahmen nicht erlaubt. Anfang September beschloss der Landtag mit 13 zu 12 Stimmen die Fristenlösung. Das bedeutet, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche straffrei sind. Daraus wird nun aber doch nichts. Warum? Weil sich der Monarch des Fürstentums, Erbprinz Alois, dagegenstellt. Er hat ein Vetorecht und machte davon Gebrauch. Er sei nach wie vor der Überzeugung, „dass eine Fristenregelung nicht geeignet ist, dem Schutz des ungeborenen Lebens als zentralem Rechtsgut gerecht zu werden“, schrieb das Fürstenhaus.