Ex-Abfahrer traut Olivier in Kvitfjell einiges zu

Während Patrick und Lukas Feurstein am Donnerstag Richtung Norwegen abheben, wo am Samstag der vorletzte Riesentorlauf der heurigen Weltcupsaison in Hafjell am Programm steht, ging es für Victoria Olivier, Leonie Zegg und Michelle Niederwieser bereits am Mittwoch in den hohen Norden.