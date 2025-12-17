Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spezielle Mission

Victoria Olivier „verlängerte“ in St. Moritz

Vorarlberg
17.12.2025 16:40
Victoria Olivier hängte noch einige Tage in St. Moritz an, bestreitet dort die beiden ...
Victoria Olivier hängte noch einige Tage in St. Moritz an, bestreitet dort die beiden Europacupabfahrten.(Bild: GEPA)

Nachdem Victoria Olivier bei den Weltcupabfahrten in St. Moritz vorige Woche auf die Ränge 42 und 44 gefahren war, verzichtet die 21-jährige Vorarlbergerin trotz ihres Fixtickets auf ein Antreten beim Weltcup in Val d’Isere (Fra) am Samstag. Stattdessen blieb die Head-Pilotin in St. Moritz, um dort die beiden Europacupabfahrten zu bestreiten.

0 Kommentare

„Es geht darum, wieder mal ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln“, verriet „Vici“. Ein Unterfangen, dass ihr an den ersten beiden Tagen recht gut gelang. Nachdem sie am Dienstag im Training Bestzeit erzielt hatte, lag sie am Mittwoch im ersten Rennen bei der letzten Zwischenzeit nur 0,01 Sekunden hinter ihrer siegreichen Teamkollegin Anna Schilcher. Erst am Schlussabschnitt fiel die Heeressportlerin noch hinter Stefanie Grob (Sz) und Inni Holm Wembstad (Nor) – auf die ihr im Ziel 0,06 Sekunden fehlten – auf Rang vier zurück.

Vanessa Nußbaumer bestritt nach langer Verletzungspause wieder ein Europacuprennen und fuhr auf ...
Vanessa Nußbaumer bestritt nach langer Verletzungspause wieder ein Europacuprennen und fuhr auf Anhieb auf Rang elf.(Bild: GEPA)
Leonie Zegg lag lange Zeit auf Podestkurs, fiel nach einem schweren Fehler aber noch auf Rang 19 ...
Leonie Zegg lag lange Zeit auf Podestkurs, fiel nach einem schweren Fehler aber noch auf Rang 19 zurück.(Bild: GEPA)

Zegg vergab Spitzenergebnis
Zweitbeste Ländle-Dame auf der „Corviglia“ wurde die Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer. Nach einem im November 2023 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch hatte die 27-Jährige über zwei Jahre pausieren müssen und erst Anfang Dezember in Gröden gegeben. In St. Moritz landete sie nun 0,99 Sekunden hinter Schilcher auf Rang elf. Die Lecherin Leonie Zegg lag bei der zweiten Zwischenzeit noch auf Rang zwei. „Bei der Doppellinkskurve vor dem letzten Sprung habe ich einen groben Fehler gemacht, da hat es mir den gesamten Speed genommen“, ärgerte sich die 21-Jährige, die sich in der Vorsaison zur Vize-Juniorenweltmeisterin im Super-G gekrönt hatte. „So weiß ich aber, wo ich die Zeit verloren habe.“

Nachdem er zuletzt im Val d‘Isere im Weltcupeinsatz war, fuhr Noel Zwischenbrugger am Mittwoch ...
Nachdem er zuletzt im Val d‘Isere im Weltcupeinsatz war, fuhr Noel Zwischenbrugger am Mittwoch in Valloire im Europacup auf Rang neun.(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Zwischenbrugger in den Top-10
Den nächsten Top-10-Platz schnappte sich der Mellauer Noel Zwischenbrugger. Nachdem der 24-Jährige beim EC-Riesentorlauf in Zinal (Sz) bereits auf Rang vier gefahren war, landete er am Mittwoch im zweiten RTL in Valloire (Fra) auf Platz neun – 1,82 Sekunden hinter Sieger Sandro Zurbruegg (Sz). Im ersten Rennen am Dienstag war der Atomic-Pilot auf Rang 13 gelandet.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 9°
Symbol bedeckt
Bludenz
1° / 8°
Symbol bedeckt
Dornbirn
1° / 7°
Symbol bedeckt
Feldkirch
0° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
382.986 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.688 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.545 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Vorarlberg
Stadt Dornbirn:
Wirtschaftliche Krise, aber stabiles Budget
Heli-Einsatz
Kletterer stürzte in Vorarlberg in die Tiefe
Wirbel in Dornbirn
Ein „Bürgermeister-Coach“ für 5000 Euro im Monat
Spezielle Mission
Victoria Olivier „verlängerte“ in St. Moritz
Karriereende drohte
ÖSV-Girl rast nach Verletzungspause aufs Podest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf