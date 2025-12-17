Victoria Olivier „verlängerte“ in St. Moritz

Zegg vergab Spitzenergebnis

Zweitbeste Ländle-Dame auf der „Corviglia“ wurde die Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer. Nach einem im November 2023 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch hatte die 27-Jährige über zwei Jahre pausieren müssen und erst Anfang Dezember in Gröden gegeben. In St. Moritz landete sie nun 0,99 Sekunden hinter Schilcher auf Rang elf. Die Lecherin Leonie Zegg lag bei der zweiten Zwischenzeit noch auf Rang zwei. „Bei der Doppellinkskurve vor dem letzten Sprung habe ich einen groben Fehler gemacht, da hat es mir den gesamten Speed genommen“, ärgerte sich die 21-Jährige, die sich in der Vorsaison zur Vize-Juniorenweltmeisterin im Super-G gekrönt hatte. „So weiß ich aber, wo ich die Zeit verloren habe.“