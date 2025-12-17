Victoria Olivier „verlängerte“ in St. Moritz

Nachdem Victoria Olivier bei den Weltcupabfahrten in St. Moritz vorige Woche auf die Ränge 42 und 44 gefahren war, verzichtet die 21-jährige Vorarlbergerin trotz ihres Fixtickets auf ein Antreten beim Weltcup in Val d’Isere (Fra) am Samstag. Stattdessen blieb die Head-Pilotin in St. Moritz, um dort die beiden Europacupabfahrten zu bestreiten.
„Es geht darum, wieder mal ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln“, verriet „Vici“. Ein Unterfangen, dass ihr an den ersten beiden Tagen recht gut gelang. Nachdem sie am Dienstag im Training Bestzeit erzielt hatte, lag sie am Mittwoch im ersten Rennen bei der letzten Zwischenzeit nur 0,01 Sekunden hinter ihrer siegreichen Teamkollegin Anna Schilcher. Erst am Schlussabschnitt fiel die Heeressportlerin noch hinter Stefanie Grob (Sz) und Inni Holm Wembstad (Nor) – auf die ihr im Ziel 0,06 Sekunden fehlten – auf Rang vier zurück.
Zegg vergab Spitzenergebnis
Zweitbeste Ländle-Dame auf der „Corviglia“ wurde die Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer. Nach einem im November 2023 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch hatte die 27-Jährige über zwei Jahre pausieren müssen und erst Anfang Dezember in Gröden gegeben. In St. Moritz landete sie nun 0,99 Sekunden hinter Schilcher auf Rang elf. Die Lecherin Leonie Zegg lag bei der zweiten Zwischenzeit noch auf Rang zwei. „Bei der Doppellinkskurve vor dem letzten Sprung habe ich einen groben Fehler gemacht, da hat es mir den gesamten Speed genommen“, ärgerte sich die 21-Jährige, die sich in der Vorsaison zur Vize-Juniorenweltmeisterin im Super-G gekrönt hatte. „So weiß ich aber, wo ich die Zeit verloren habe.“
Zwischenbrugger in den Top-10
Den nächsten Top-10-Platz schnappte sich der Mellauer Noel Zwischenbrugger. Nachdem der 24-Jährige beim EC-Riesentorlauf in Zinal (Sz) bereits auf Rang vier gefahren war, landete er am Mittwoch im zweiten RTL in Valloire (Fra) auf Platz neun – 1,82 Sekunden hinter Sieger Sandro Zurbruegg (Sz). Im ersten Rennen am Dienstag war der Atomic-Pilot auf Rang 13 gelandet.
