Nicole Scherzinger im Bikini macht Fans sprachlos

Nicole Scherzinger feiert ihren 48. Geburtstag – stilecht im knappen Bikini! Eine kleine Geburtstags-Tradition, die ihre Fans zum Ausflippen bringt!
Fast ungeschminkt, mit Sonnenhut am Kopf und im türkisfarbenen Bikini präsentiert sich Nicole Scherzinger am Montag auf Instagram. Ein Geburtstags-Gruß, der viele Fans wohl staunen lässt!
In den Jungbrunnen gefallen?
Denn unglaublich, aber wahr: Die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin feiert ihren 48. Geburtstag, sieht aber so jung aus wie vor 20 Jahren. Ob Scherzinger wohl in den Jungbrunnen gefallen ist?
Und die Sängerin legte gleich noch nach, veröffentlicht kurz nach ihrer Bikini-Show ein kurzes Video, in dem sie ebenfalls am Strand zu sehen ist. Vergnügt kritzelt sie mit ihren Fingern eine 47 in den Sand, lässt die Ziffer von den Wellen wegspülen, bevor sie eine 48 nachlegt.
Fans gratulieren – und jubeln
„47, bald 48“, schrieb Scherzinger zu dem Clip, unter dem sich nicht nur zahlreiche Glückwünsche sammelten, sondern auch viele ungläubige Kommentare. „Das kann doch nicht dein Alter sein?“, fragte einer erstaunt.
Ein anderer meinte: „Du schaust immer noch jung aus, das ist schön, zu sehen“, während noch einer kommentierte: „So perfekt wie immer!“
Reunion – aber keine US-Konzerte
Erst kürzlich verkündeten die Pussycat Dolls, als Trio eine Reunion zu feiern. Geplante Konzerte in Nordamerika mussten allerdings abgesagt werden. Fans in Europa können sich jedoch freuen: Noch stehen Auftritte von Scherzinger, Ashley Roberts und Kimberly Wyatt in Großbritannien, Irland und Europa – darunter München, Prag und Zürich – auf dem Plan.
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