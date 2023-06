Nicole Scherzinger hat sich mit Thom Evans verlobt

Heiratsantrag beim Picknick am Meer

Auf einem der beiden Fotos, die Scherzinger mit ihren Fans teilte, ist der Moment des romantischen Antrags festgehalten. Die Überraschung ist der 44-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Bild zwei zeigt das frisch verlobte Paar in inniger Umarmung. Am linken Ringfinger von Scherzinger funkelt der Verlobungsring.