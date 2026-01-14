Vorteilswelt
„Salzwasser-Therapie“

Nicole Scherzinger zeigt Hammerkurven im Bikini

Society International
14.01.2026 10:45
Nicole Scherzinger sorgt mit ihren Hammerkurven bei den Fans für Herzrasen.
Nicole Scherzinger sorgt mit ihren Hammerkurven bei den Fans für Herzrasen.(Bild: instagram.com/nicolescherzinger)

Hot, hotter, Nicole Scherzinger! Die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin präsentiert derzeit ihre Hammerkurven im Traumurlaub. Und das selbstverständlich im sexy Bikini!

Türkisblaues Wasser, strahlend blauer Himmel und Nicole Scherzinger in einem royalblauen Bikini, der knapper nicht ausfallen könnte. Bei den aktuellen Fotos, die die 47-Jährige auf Instagram mit ihren Fans geteilt hat, weiß man fast nicht, wo man zuerst hinschauen soll.

Scherzinger ist „jenseits von heiß“
In Wahrheit sind aber die Traumkurven der Sängerin der Hingucker der Fotostrecke. Denn Scherzinger schaut in ihrem XXS-Bikini einfach fantastisch aus!

Klicken Sie sich hier durch die traumhaft schönen Bikini-Fotos von Nicole Scherzinger:

Sie mache gerade eine „Salzwasser-Therapie“, scherzte sie zu der sexy Bilderstrecke, die nicht nur zahlreich gelikt wurde, sondern für die es fast genauso viele Komplimente von den Fans gab.

„Glücklichsein steht dir hervorragend“, freute sich etwa ein Fan in den Kommentaren. „Die schönste Frau“, oder „Jenseits von heiß“, fügten weitere Fans hinzu. Außerdem regnete es zahlreiche Herzchen- und Flammenemojis.

Traumurlaub auf den Malediven
Die ehemalige Frontfrau der Pussycat Dolls genießt derzeit das süße Strandleben mit ihrem Verlobten Thom Evans auf den Malediven und wird nicht müde, ihren Fans Aufnahmen ihres sexy Bikini-Bodys und des Traumstrandes zu zeigen. 

Auch Hingucker-Videos wie dieses sind aktuell auf Scherzingers Instagram-Profil zu finden:

Nicole Scherzinger wurde als Frontfrau der Girlgroup Pussycat Dolls berühmt. Später sorgte sie etwa als Jurorin der US-Version von „X-Factor“ für Furore und stand zuletzt in London und am Broadway für Musical-Produktionen auf der Bühne.

Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
