„DDR-Bauern“ droht jetzt auch in Deutschland Ärger

Der umstrittene Kauf des Hinterlehen Guts in Saalfelden ist wieder um eine Facette reicher. Denn jetzt dürfte nach „Krone“-Informationen die Staatsanwaltschaft im deutschen Meiningen gegen den Käufer ermitteln. Der Verdacht: Förderungsbetrug im Nachbarland. Denn auch dort wird angezweifelt, dass der eigentliche Immobilieninvestor tatsächlich Landwirt war. Ein Kooperationsvertrag mit einem Schafbauer auf dem ehemaligen DDR-Schweinemastbetrieb dürfte schon nach einem Jahr wieder aufgelöst worden sein. So dürfte er in Österreich mit einer deutschen Landwirteeignung den Nachweis erbracht haben und in Deutschland mit eine österreichischen.