Dichtes Schneetreiben – die Räumdienste hatten am Donnerstag in ganz Tirol Hochbetrieb, konnten aber freilich nicht überall gleichzeitig sein. So manch Fahrzeuglenker musste bei den winterlichen Bedingungen schon mit Winterreifen kämpfen. Andere wiederum hatten gar keine oben und waren immer noch mit Sommerreifen unterwegs. Unfälle waren die Folge!
In einem Fall war ein Lkw (!) betroffen. Ein 33-jähriger Rumäne war gegen 7 Uhr mit einem Lastwagen in Osttirol auf der Virgentalstraße (L24) in Richtung Matrei unterwegs, als er bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.
Über steiles Gelände abgestürzt
Der Lkw prallte zunächst gegen die Leitschiene und stürzte anschließend mehrere Meter über steiles Gelände ab. Das Gefährt sei schließlich auf der Beifahrerseite zu liegen gekommen, so die Polizei. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen, seine beiden Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon.
Wie die Ermittler noch vor Ort feststellten, waren am Lkw Sommerreifen montiert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Virgen, die Rettung und die Polizei standen im Einsatz.
Bei Fahrt nach Ischgl krachte es
Am späteren Nachmittag krachte es im Paznauntal: In Kappl wurde ein Belgier (71) um 16.20 Uhr auf der schneebedeckten B188 zum Unfalllenker. Der Mann war von Landeck in Richtung Ischgl unterwegs, als sein Pkw, auf dem laut Polizei Sommerreifen montiert waren, ins Schleudern geriet.
Das Auto drehte sich um die eigene Achse und krachte gegen den entgegenkommenden Wagen eines 65-jährigen Einheimischen. Dieser erlitt eine Kopfverletzung und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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