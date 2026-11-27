Dichtes Schneetreiben – die Räumdienste hatten am Donnerstag in ganz Tirol Hochbetrieb, konnten aber freilich nicht überall gleichzeitig sein. So manch Fahrzeuglenker musste bei den winterlichen Bedingungen schon mit Winterreifen kämpfen. Andere wiederum hatten gar keine oben und waren immer noch mit Sommerreifen unterwegs. Unfälle waren die Folge!