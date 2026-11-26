Heftige Schneefälle hatten Niederösterreich am Donnerstag den ganzen Tag über fest im Griff. Glatte Fahrbahnen führten zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Auch ein Polizist (51) erlitt schwere Verletzungen.
Auf der A2 bei Wiener Neustadt kamen zahlreiche Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Ein Fahrzeugtransporter kippte in den Graben und musste von der Feuerwehr Wiener Neustadt geborgen werden.
Auch auf der B16 bei Ebreichsdorf, Bezirk Baden, schlitterte ein Pkw kurz nach fünf Uhr früh in den Straßengraben. Auf der B210, ebenfalls bei Ebreichsdorf, wurden bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen drei Menschen verletzt. Die Straße war mehr als eine Stunde gesperrt.
Besonders dramatisch war die Lage auf der A21: Zwischen Steinhäusl und Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden.
In Amstetten gerieten ein Linienbus und ein Kleinbus in einen Straßengraben. Der Bus musste mittels Kran wieder auf die rechte Bahn gebracht werden. Passagiere kamen nicht zu Schaden.
Glück im Unglück hatte ein Paketzusteller, der zwischen Meires und Vestenpoppen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, bei einer Bergab-Strecke ins Rutschten kam. Er blieb – kurz bevor er in den Bach rollte – in der Böschung hängen.
Dramatische Szenen spielten sich knapp nach neun Uhr in Sautern, Bezirk Neunkirchen, ab. Ein Lkw blieb an einem Bahnübergang hängen und rutschte zurück, während sich bereits ein Schnellzug näherte. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden, doch zum Glück kam es nur zu einer Streifkollision ohne Personenschaden.
Polizist an Unfallstelle verletzt
Verletzt wurde ein Polizist (51) im Waldviertel: Er war mit Kollegen und Feuerwehrleuten Donnerstagfrüh zwischen Aalfang und Heidenreichstein nach einen Unfall mit Bergearbeiten beschäftigt. Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn konnte eine Lenkerin nicht rechtzeitig anhalten und prallte in das auf der Straße befindliche Unfallfahrzeug. Dabei wurden zwei Polizisten erfasst. Ein Beamter erlitt schwere Verletzungen, sein Kollege kam mit dem Schrecken davon.
Auch Flugverkehr war betroffen
Am Airport Wien in Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha, mussten am Vormittag aufgrund der Witterungsbedingungen alle Flugzeuge vor dem Start enteist werden, Verzögerungen bei Abflügen waren die Folge.
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