Verletzt wurde ein Polizist (51) im Waldviertel: Er war mit Kollegen und Feuerwehrleuten Donnerstagfrüh zwischen Aalfang und Heidenreichstein nach einen Unfall mit Bergearbeiten beschäftigt. Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn konnte eine Lenkerin nicht rechtzeitig anhalten und prallte in das auf der Straße befindliche Unfallfahrzeug. Dabei wurden zwei Polizisten erfasst. Ein Beamter erlitt schwere Verletzungen, sein Kollege kam mit dem Schrecken davon.