Für zahlreiche Unfälle sorgten die heftigen Schneefälle am Donnerstag in Tirol. So auch auf der Brennerstraße in Innsbruck sowie bei einem Kreisverkehr in Völs (Bezirk Innsbruck-Land). In Summe wurden bei den beiden Unfällen drei Personen verletzt.
Ereignet hat sich der erste Unfall gegen 8 Uhr. Ein Türke (42) fuhr mit einem Pritschenwagen samt Anhänger auf der Brennerstraße in Innsbruck in Richtung Norden. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 2 geriet das Gespann in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.
Mit Linienbus und zwei Pkw kollidiert
In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Linienbus und zwei Autos. „Bei dem Unfall erlitten zwei Lenker leichte Verletzungen.“ An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden. Die Unfallstelle war für zwei Stunden nur erschwert passierbar.
Fußgänger von Teil eines Busses getroffen
Zum zweiten Unfall kam es am Nachmittag um 13.20 Uhr in Völs. Ein Einheimischer (39) fuhr mit einem Gelenkbus durch den Kreisverkehr beim Gießenweg. „Dabei brach der mittlere Teil des Busses aus, rutschte auf den Gehsteig und stieß gegen einen 20-jährigen einheimischen Fußgänger.“ Dieser zog sich „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu.
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