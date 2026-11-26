Ereignet hat sich der erste Unfall gegen 8 Uhr. Ein Türke (42) fuhr mit einem Pritschenwagen samt Anhänger auf der Brennerstraße in Innsbruck in Richtung Norden. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 2 geriet das Gespann in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.