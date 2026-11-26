Verheerender Arbeitsunfall in der Tiroler Landeshauptstadt am Donnerstagmorgen! Ein schweres Frachtstück kippte von einem Gabelstapler und traf einen Spaziergänger (50), der das Umkippen noch verhindern wollte. Der 50-Jährige wurde bei dem Versuch schwer verletzt.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag um 7.45 Uhr. Im Innsbrucker Stadtteil Pradl entlud ein Einheimischer (22) mit einem Gabelstapler einen Lkw.
„Dabei kippte ein mehrere hundert Kilogramm schweres Frachtstück von der Gabel“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
In Klinik eingeliefert
Der 50-Jährige, der zufällig vorbeispazierte, wollte das Umkippen noch verhindern und geriet dabei mit dem Fuß unter das Frachtstück. „Der Passant erlitt schwere Verletzungen, er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.