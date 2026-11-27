Die „geheime Demontage“ der Klinik Gmünd werde ohne Ersatzstruktur skrupellos weiter betrieben, so Kritiker. Auch Medizin-Vertreter fürchten nun um ländliche Spitalsversorgung. Der Spitalsbetreiber, die Landesgesundheitsagentur NÖ, sieht keine Probleme.
Großer Unmut und nächster Aufschrei in Gmünd, weil dort ab Dezember weiter unbeirrt die Strukturen des einst stolzen Krankenhauses abgebaut werden, ohne dass bisher echter Ersatz geschaffen wurde. Die „bettenlose Gesundheitsklinik“ der Hofmeister-Gruppe soll zum Beispiel ab 2028 in Betrieb gehen, aber es erfolgte noch immer kein Baustart. Gemunkelt wird, dass es dort noch immer keine Einigung mit den Betreibern gibt.
Informationen „geleakt“
Bürger und Verein LKGmündbleibt schlagen nun bei der „Krone“ mit „geleakten“ Informationen über den weiteren Kahlschlag der Gmünder Gesundheitsinfrastruktur Alarm: Bereits ab Jänner soll der Akut-OP aufgelassen werden. Dabei würde vor allem die Klinik Zwettl, aber auch Horn, immer wieder aus allen Nähten platzen. Stundenlange Suchen nach Plätzen für Patienten würden dann sogar in St. Pölten enden. „Der Klinikverbund mit Zwettl dient schon jetzt immer wieder als Ausrede“, kritisiert der Verein stark.
Ärztekammer fürchtet um Spitalsversorgung
Öl ins Feuer der Kritik gießt jetzt die NÖ Ärztekammer. In einem Schreiben an Ärzte sehen Präsident Harald Schlögel und seine Vizepräsidenten Wolfgang Walentich und Dagmar Fedra-Machacek „erhebliche Risiken im Spitalsbereich“ bei der geplanten Gesundheitsreform, die Bund, Länder und Sozialversicherung bald beschließen wollen: Für die Menschen vor allem „im ländlichen Raum drohen längere Anfahrtswege, Transporte und schlechtere Erreichbarkeit akutmedizinischer Versorgung.“
LGA dementiert „Überfüllungs-Gerücht“
Spitalsbetreiber Landesgesundheitsagentur (LGA): „Das Gerücht einer Überfüllung ist falsch.“ Die Zusammenarbeit im Klinikverband sei bereits Teil langjähriger Versorgungspraxis und funktioniere gut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.