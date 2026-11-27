Informationen „geleakt“

Bürger und Verein LKGmündbleibt schlagen nun bei der „Krone“ mit „geleakten“ Informationen über den weiteren Kahlschlag der Gmünder Gesundheitsinfrastruktur Alarm: Bereits ab Jänner soll der Akut-OP aufgelassen werden. Dabei würde vor allem die Klinik Zwettl, aber auch Horn, immer wieder aus allen Nähten platzen. Stundenlange Suchen nach Plätzen für Patienten würden dann sogar in St. Pölten enden. „Der Klinikverbund mit Zwettl dient schon jetzt immer wieder als Ausrede“, kritisiert der Verein stark.