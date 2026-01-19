Probleme beim Bau des Krankenhaus-Ersatzes?

Keine Antwort von Projektant

Die „Krone“ fragte dazu bei der Hofmeister-Gruppe an, ein diesbezüglicher Rückruf blieb bisher aus. Konfrontiert mit den Gerüchten berichtet das Büro von Spitalslandesrat Anton Kasser von einem Treffen vor ein paar Tagen zwischen den Geschäftsführern Hofmeister, LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam und Kasser. Dabei hätte man die fortgeschrittenen Planungen weiter vorangetrieben und man sei in der Zielgeraden, heißt es, womit man den Gerüchten um das mögliche Scheitern des Projekts den Wind aus den Segeln nehmen will.