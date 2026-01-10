Spital Gmünd: Still und leise erfolgt Demontage

Massive Aufregung über das Vorgehen der Landesgesundheitsagentur (LGA) bei der Klinik in Gmünd, das nach Landesplänen in einigen Jahren geschlossen werden soll. Still und leise dreht man dort wesentliche Teile der medizinischen Versorgung vor der Schaffung gleicher oder besserer Ressourcen einfach ab, obwohl im Gesundheitspakt des Landes anderes versprochen wurde, lautet die Kritik.