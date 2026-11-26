Collided with a ventilation shaft
Truck Driver (39) Killed in Accident
A serious traffic accident on the Mühlviertel S10 expressway claimed the life of a truck driver. The 39-year-old is believed to have collided with a ventilation system while driving his heavy vehicle through the Neumarkt Tunnel in the direction of Linz. He died at the scene of the accident.
In addition to several people sustaining serious injuries in traffic accidents, Thursday’s snowfall also claimed one life. According to initial reports, a 39-year-old long-haul truck driver collided at 12:45 p.m. near the entrance to the Neumarkt Tunnel—while traveling toward Linz—with a ventilation unit that had fallen onto the driver’s cab.
Died at the Scene
The 39-year-old had no chance of survival; he died at the scene of the accident. The truck he was driving was registered in Lithuania. Five fire departments were engaged in cleanup efforts, some working well into the late afternoon.
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