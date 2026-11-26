Es war eine der brisantesten Pläne, die bei der Präsentation des Landesbudgets 2027 auf den Tisch kamen: Die Nächtigungsabgabe, die Urlauber in der Steiermark zahlen müssen, wird (nach einer moderaten Erhöhung im Dezember) ab Juni 2027 kräftig angehoben – und zwar auf 4,90 Euro für Beherbergungsbetriebe, 3,90 Euro auf Campingplätzen und 2,90 Euro in Schutzhütten. Das Argument: Bisher lag die Steiermark bei der Abgabe im unteren Drittel, künftig bewegt man sich im oberen Mittelfeld.