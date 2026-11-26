Für Aufsehen sorgt die starke Erhöhung der steirische Nächtigungsabgabe ab Juni 2027. Nun kommt das Land der Tourismusbranche entgegen: Diese erhält künftig 80 Prozent der Einnahmen. Zufrieden sind die Touristiker dennoch noch nicht.
Es war eine der brisantesten Pläne, die bei der Präsentation des Landesbudgets 2027 auf den Tisch kamen: Die Nächtigungsabgabe, die Urlauber in der Steiermark zahlen müssen, wird (nach einer moderaten Erhöhung im Dezember) ab Juni 2027 kräftig angehoben – und zwar auf 4,90 Euro für Beherbergungsbetriebe, 3,90 Euro auf Campingplätzen und 2,90 Euro in Schutzhütten. Das Argument: Bisher lag die Steiermark bei der Abgabe im unteren Drittel, künftig bewegt man sich im oberen Mittelfeld.
Ein Teil der Einnahmen fließt künftig direkt ins (klamme) Landesbudget. Konkret waren im ersten Entwurf 30 Prozent vorgesehen, das wären bei prognostizierten Einnahmen von 54 Millionen Euro im Jahr immerhin mehr als 16 Millionen Euro.
80 Prozent fließen in den Tourismus
Nach einer Schrecksekunde regte sich Widerstand in der Tourismusbranche, gerade in der Region Schladming-Dachstein. Es gab mehrere Gespräche und nun ein kleines Einlenken von Landesseite: Künftig bleiben 80 Prozent der Einnahmen im Tourismus. Konkret fließen 43 Prozent an die Tourismusverbände, 37 Prozent an das Tourismusresort des Landes.
Neu ist: 24 Prozent dieser Gelder sind für touristische Infrastruktur in den Kommunen zweckgewidmet. „Über die Verwendung dieser Mittel entscheiden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemeinsam mit den Vertretern der Tourismuswirtschaft im jeweiligen Tourismusverband“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP).
Das vorliegende Ergebnis ist für uns daher ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch keine zufriedenstellende Gesamtlösung.
Andreas Keinprecht
Bild: Wild & Team Fotoagentur GmbH
„Mir ist bewusst, dass die Erhöhung für viele Betriebe und Regionen eine Herausforderung bleibt, aber dieses Geld ist auch notwendig. Wir wollen unsere Betriebe stärken, um ihnen Investitionen in die Qualität und Weiterentwicklung ihres Angebots zu ermöglichen“, sagt Kunasek.
„Noch keine zufriedenstellende Gesamtlösung“
Von einem „Schritt in die richtige Richtung“ spricht Andreas Keinprecht, Vorsitzender der Erlebnisregion Schladming-Dachstein. „In zwei weiteren Punkten – dem Zeitpunkt und der Höhe – sehen wir allerdings weiter Handlungsbedarf.“ Es gibt daher noch keine „zufriedenstellende Gesamtlösung“.
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