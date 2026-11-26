Huschpfusch-General. Erinnern Sie sich noch an die Aufregung rund um die Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors? Der alte, Roland Weißmann, der als chancenreicher Nachfolger seiner selbst für die Periode 2027 bis 2031 gegolten hatte, wurde bekanntlich heuer im März vom Stiftungsrat gnadenlos abserviert. Umgehend betraute man Ingrid Thurnher mit der Führung, zog gleichzeitig huschpfusch die Wahl des ORF-Generals für die Periode ab Jänner 2027 vom August auf Juni vor – eine sinnvolle Begründung dafür konnte der Stiftungsrat bis heute nicht liefern. Dafür lieferte er – auch diese Annahme konnte nicht entkräftet werden – dem Bundeskanzler seinen Wunschkandidaten Clemens Pig als künftigen ORF-General. Dieser bastelt nun seit Monaten an der Zukunft des von den Gebührenzahlern finanzierten Staatssenders, ohne dafür bis 31. Dezember eine Funktion zu haben. Er werkelt freiberuflich und unentgeltlich am Küniglberg. Gelinde gesagt: kurios.