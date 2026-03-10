US-Diözese wegen Missbrauchszahlungen pleite

Wie US-amerikanische Medien laut Kathpress berichten, gibt es gegen die Diözese an der Grenze zu Mexiko zwölf Klagen von 18 Klägern. Diese geben an, sie seien zwischen 1956 und 1982 als Minderjährige von Geistlichen sexuell missbraucht worden. Am Montag widmete die Diözese die jährliche Messe der Versöhnung und Hoffnung allen Überlebenden sexualisierter Gewalt durch Geistliche.