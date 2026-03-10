Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht der erste Fall

US-Diözese wegen Missbrauchszahlungen pleite

Ausland
10.03.2026 15:03
Eine Diözese in Texas hat wegen zu erwartenden Missbrauchszahlungen einen Insolvenzantrag ...
Eine Diözese in Texas hat wegen zu erwartenden Missbrauchszahlungen einen Insolvenzantrag gestellt. (Symbolbild)(Bild: Gina Sanders/stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im US-Bundesstaat Texas musste die katholische Diözese einen Insolvenzantrag stellen. Der Grund: 18 mutmaßliche Missbrauchsopfer haben Klagen eingebracht und fordern Entschädigungszahlungen.

0 Kommentare

Wie US-amerikanische Medien laut Kathpress berichten, gibt es gegen die Diözese an der Grenze zu Mexiko zwölf Klagen von 18 Klägern. Diese geben an, sie seien zwischen 1956 und 1982 als Minderjährige von Geistlichen sexuell missbraucht worden. Am Montag widmete die Diözese die jährliche Messe der Versöhnung und Hoffnung allen Überlebenden sexualisierter Gewalt durch Geistliche.

Bischof Mark J. Seitz erklärte in einer Videobotschaft, er habe nach Gebet, Überlegung und Beratung entschieden, Insolvenz anzumelden, „da die finanziellen Forderungen gegen die Diözese unsere finanziellen Mittel bei weitem übersteigen“. Das Gebiet sei zwar „geografisch weitläufig“, aber ländlich und arm.

25 von 178 US-Diözesen nutzten Insolvenzaufträge
Seit 2004 haben mehr als 25 der 178 katholischen Diözesen in den USA einen Insolvenzantrag nach Kapitel 11 genutzt, um ihre Finanzen umzustrukturieren und Entschädigungszahlungen für die Betroffenen von Missbrauch in einem einzigen Gerichtsprozess regeln zu können.

Lesen Sie auch:
Bereits am 20. Oktober hatte Leo XIV. erstmals im Vatikan eine Gruppe von Missbrauchsopfern ...
„Klima der Nähe“
Papst traf 15 Missbrauchsopfer von Geistlichen
08.11.2025

In den USA gibt es zwei unterschiedliche Insolvenzverfahren, die nach den jeweiligen Kapiteln im Konkursrechtsgesetz bezeichnet werden. Während das Ziel eines Chapter-7-Verfahrens die Liquidierung eines bankrotten Unternehmens ist, handelt es sich bei Chapter 11 eher um ein Sanierungsverfahren unter gerichtlicher Aufsicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
10.03.2026 15:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf