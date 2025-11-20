Trotz einer Milliarde Euro Schulden kein Sparkurs

Frühere Sparansagen spielen keine Rolle mehr

Auffällig ist, dass frühere Sparansagen – etwa die von SP-Stadtchef Dietmar Prammer noch im Juni geforderte Reduktion der Ermessensausgaben um 15 Prozent oder Gegenhubers Anfang Oktober angestrebten Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe – im endgültigen Budget keine Rolle mehr spielen. Der Finanzreferent verwies auf Inflation, schwaches Wirtschaftswachstum und eine aus seiner Sicht problematische Ausgestaltung des inneroberösterreichischen Finanzausgleichs. Linz werde 2026 rund 105 Millionen Euro mehr an das Land zahlen, als es zurückerhalte. Trotz dieser Belastungen sieht Gegenhuber zumindest auch keine Gebührenerhöhungen oder Leistungskürzungen für die Linzer vor. Auch die Drei-Jahres-Förderungen für Vereine und Initiativen bleiben bestehen.