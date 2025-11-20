Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Budgetvoranschlag

Trotz einer Milliarde Euro Schulden kein Sparkurs

Oberösterreich
20.11.2025 15:43
Selbst die Sechs-Millionen-Euro-Aufhübschung des Hauptplatzes stand im Vorfeld der ...
Selbst die Sechs-Millionen-Euro-Aufhübschung des Hauptplatzes stand im Vorfeld der Budgetverhandlungen nie zur Diskussion.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Der neue Budgetvoranschlag der Stadt Linz sorgt für kräftigen Zündstoff: Obwohl die Schulden 2026 erstmals über die Milliardenmarke klettern, verzichtet die Stadt auf einen harten Sparkurs. Keine Kürzungen, keine höheren Gebühren – doch die Opposition warnt vor einem finanziellen Blindflug. Wie gefährlich ist dieser Kurs wirklich?

0 Kommentare

Die Stadt Linz präsentierte Donnerstag ihren mit Spannung erwarteten Budgetvoranschlag für 2026. SP-Finanzreferent Thomas Gegenhuber erklärte dabei, das Zahlenwerk sei eine Reaktion auf die wirtschaftlich angespannten Rahmenbedingungen.

Frühere Sparansagen spielen keine Rolle mehr
Auffällig ist, dass frühere Sparansagen – etwa die von SP-Stadtchef Dietmar Prammer noch im Juni geforderte Reduktion der Ermessensausgaben um 15 Prozent oder Gegenhubers Anfang Oktober angestrebten Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe – im endgültigen Budget keine Rolle mehr spielen. Der Finanzreferent verwies auf Inflation, schwaches Wirtschaftswachstum und eine aus seiner Sicht problematische Ausgestaltung des inneroberösterreichischen Finanzausgleichs. Linz werde 2026 rund 105 Millionen Euro mehr an das Land zahlen, als es zurückerhalte. Trotz dieser Belastungen sieht Gegenhuber zumindest auch keine Gebührenerhöhungen oder Leistungskürzungen für die Linzer vor. Auch die Drei-Jahres-Förderungen für Vereine und Initiativen bleiben bestehen.

MandatarInnenförderung eingestampft
Neben den bereits angekündigten Einsparungen in der Verwaltung (fünf Millionen Euro) und beim Klimafonds (eine Million Euro) geht’s sonst nur der MandatarInnenförderung an den Kragen, was die Stadt aber gerade einmal 175.000 Euro einsparen lässt. Stattdessen investiert man – etwa im öffentlichen Verkehr, im sozialen Bereich und in die Aufwertung des öffentlichen Raums.

Einnahmen und Ausgaben im kommenden Jahr.
Einnahmen und Ausgaben im kommenden Jahr.(Bild: Krone KREATIV)

Schuldenmilliarde geknackt
Finanziell bleibt die Lage angespannt. Der operative Haushalt weist ein Minus von 68 Millionen Euro aus, und die Gesamtverschuldung wird laut 2026 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschreiten – konkret sind rund 1,055 Milliarden Euro Verbindlichkeiten ausgewiesen.

„Ein Licht am Ende des Tunnels ist nicht erkennbar“
Ein No-Go für FP-Stadtrat Michael Raml: „Damit überschreitet der Schuldenberg im kommenden Jahr offiziell die Milliardengrenze. Dieses Budget ist kein großer Wurf – ein Licht am Ende des Tunnels ist nicht erkennbar.“ Ähnlich sieht’s Michael Obrovsky (VP): „Es ist ein ,Leben am Limit‘. Wir kommen immer mehr an die Grenzen des Belastbaren.“ Zumindest die Investitionen sind für Grünen-Chefin Eva Schobesberger unumgänglich: „Diese kommen den Menschen zugute und müssen weiterhin Priorität haben.“

Lesen Sie auch:
Gelungener Schnappschuss: Die „Krone“ bat die Stadtsenatsmitglieder, ein Selfie zu machen – bei ...
Verhandlungen laufen
Linz ringt ums Budget – heftige Kritik an SPÖ-Kurs
25.10.2025
„Putsch“ vereitelt
Wer hat das geheime Budget-Bündnis zerschlagen?
12.09.2025

„Dann stark, wenn es schwierig wird“
Was die „Krone“ – wie berichtet – verwunderte: Erstmals seit zehn Jahren war die Präsentation nicht Chefsache. Das kommentiert auch Lorenz Potocnik (Linz+) zynisch: „Ein echter Bürgermeister entpuppt sich dann als stark, wenn es schwierig wird. Doch unserer versteckt sich, vermeidet unangenehme Dinge und vergibt lieber Preise, stellt Christbäume auf und empfängt die Faschingsnarren.“ 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
225.874 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.001 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
163.516 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Gruoße Suchaktion
Vermisster nach zwei Tagen in der Kälte gefunden
Kebap statt süße Kugel
Beliebtes Eis-Geschäft in Dönerbude umfunktioniert
Budgetvoranschlag
Trotz einer Milliarde Euro Schulden kein Sparkurs
Motto für Wochenende
Die Weihnachtszeit kommt mit großen Schritten
Seit Mittwoch weg
Riesige Suchaktion nach abgängigem 52-Jährigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf