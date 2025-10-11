Vorteilswelt
Neue anonyme Schau

Kunsthaus Bregenz verrät Künstleridentität nicht

Vorarlberg
11.10.2025 08:00
Dieses Aluhaus im KUB darf nun von Besuchern und Besucherinnen bewohnt werden.
Dieses Aluhaus im KUB darf nun von Besuchern und Besucherinnen bewohnt werden.(Bild: Kunsthaus Bregenz)

Normalerweise lockt das Kunsthaus Bregenz am Bodensee (Vorarlberg) mit großen Namen in seine Ausstellungen. Diesmal aber ist alles anders: Wessen Werk in der aktuellen Schau zu bewundern ist, bleibt Verschlusssache. Warum sich ein Besuch trotzdem lohnt ... 

0 Kommentare

So etwas passiert nicht alle Tage: Bei der Pressekonferenz des Kunsthaus Bregenz am Donnerstag konnten Fragen gestellt werden – jener Person, die die neue Schau gestaltet hat. Wer das ist, bleibt aber geheim. Ein Simultanübersetzer, der telefonisch mit dem Künstler, der Künstlerin verbunden war, beantwortete die Fragen der Journalisten. Es war ausdrücklicher Wunsch der „Person“, anonym zu bleiben. Damit wirft die Ausstellung einige Fragen auf, die fehlende Autorschaft hinterlässt gleich an mehreren Ecken und Enden Lücken.

Loading
Vorarlberg
Krone Plus Logo
Neue anonyme Schau
Kunsthaus Bregenz verrät Künstleridentität nicht
Prozess in Feldkirch
Obfrau wollte Verein retten und wurde kriminell
Krone Plus Logo
Leiter vor Parteitag:
„Es läuft nicht immer familiär und freundlich ab“
Sachschaden
Kran stürzte in Ludesch auf Baustelle um
„Schule im Park“
Größtes Hochbauprojekt der Geschichte vollendet
