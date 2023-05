„Wir müssen die Flüsse aus ihrem Korsett befreien“

77 Maßnahmen aktuell in Umsetzung

Seit der Hochwasserkatastrophe von 2013 wurden 166 Hochwasserschutzprojekte mit Gesamtkosten von ca. 172 Mio. Euro umgesetzt, zieht Kaineder Zwischenbilanz. Aktuell befinden sich 77 Hochwasserschutzmaßnahmen mit Gesamtkosten in der Höhe von 222,4 Mio. Euro in Umsetzung. Für Sofortmaßahmen wurden seit 2013 weitere 67,5 Mio. Euro aufgewendet. Denn immerhin wurden damals alleine aus den Donaugemeinden in Oberösterreich Schäden in der Höhe von rund 76 Millionen Euro angemeldet.