Politiker-Interviews
US-Medienaufsicht verschärft Regeln für Talkshows
Die US-Medienaufsichtsbehörde FCC verschärft die Regeln für Talkshows, die Politikerinnen und Politiker interviewen. Formate wie die beliebten Late-Night-Shows müssen künftig auch gegnerischen Kandidatinnen und Kandidaten eine vergleichbare Sendezeit einräumen.
Damit kippt die FCC eine seit 2006 geltende Praxis, die es den Sendern erlaubte, solche Interviews als redaktionelle Nachrichteninhalte zu behandeln und von der sogenannten „Equal Time“-Regel auszunehmen. Es gebe keine Beweise dafür, dass die aktuellen Talkshows die Kriterien für eine solche Ausnahme erfüllten, teilte die Behörde FCC nun mit. Der Schritt folgt auf wiederholten Druck von US-Präsident Donald Trump, der den Vorsitzenden Brendan Carr einsetzte. Carr forderte im September 2025 eine Überprüfung, ob Sendungen wie die Talkshow „The View“ oder „Jimmy Kimmel Live“, die oft kritisch über den US-Präsidenten berichten, gegen die Regeln verstoßen.
Im Vorjahr hatte Carr bereits für Aufsehen gesorgt, als er nach umstrittenen Äußerungen Kimmels zum Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk Druck auf den Sender ABC ausübte. Die Show wurde daraufhin kurzzeitig abgesetzt. „Jahrelang gingen die etablierten Fernsehsender davon aus, dass ihre Shows als ‘echte Nachrichtensendungen‘ gelten – selbst wenn sie aus rein parteipolitischen Zwecken handelten“, sagte Carr. Die FCC erinnere sie an ihre Verpflichtungen.
„Staatliche Einschüchterung“
Die demokratische Kommissarin der FCC, Anna Gomez, kritisierte die Anweisung scharf. Es handle sich um staatliche Einschüchterung. „Sender sollten sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, aus Angst vor regulatorischer Vergeltung ihre kritische Berichterstattung abzuschwächen, zu bereinigen oder zu vermeiden“, sagte Gomez. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt gefordert, Sendern wie ABC die Lizenz zu entziehen.
