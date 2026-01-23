US-Medienaufsicht verschärft Regeln für Talkshows

Damit kippt die FCC eine seit 2006 geltende Praxis, die es den Sendern erlaubte, solche Interviews als redaktionelle Nachrichteninhalte zu behandeln und von der sogenannten „Equal Time“-Regel auszunehmen. Es gebe keine Beweise dafür, dass die aktuellen Talkshows die Kriterien für eine solche Ausnahme erfüllten, teilte die Behörde FCC nun mit. Der Schritt folgt auf wiederholten Druck von US-Präsident Donald Trump, der den Vorsitzenden Brendan Carr einsetzte. Carr forderte im September 2025 eine Überprüfung, ob Sendungen wie die Talkshow „The View“ oder „Jimmy Kimmel Live“, die oft kritisch über den US-Präsidenten berichten, gegen die Regeln verstoßen.