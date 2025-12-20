Einsamkeit macht so krank wie 15 Zigaretten am Tag

Gerade in der Vorweihnachtszeit spüren viele Menschen die Stille besonders stark. Während manche diese Zeit der Ruhe genießen, fühlen sich andere einsam, weil ihnen jemand zum Reden fehlt. Ein vertrautes Gespräch, ein gutes Wort oder ein kleines Lachen können dann besonders wertvoll sein. Denn Einsamkeit ist mittlerweile zur stillen Krankheit unserer Zeit geworden. Und kann auch gesundheitliche Folgen haben sowie die Lebenserwartung verringern.