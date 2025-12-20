Einsamkeit macht so krank wie 15 Zigaretten am Tag

Gerade in der Zeit um Weihnachten leiden viele Menschen unter Einsamkeit. Laut Experten hat das „stille Leiden“ teils schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen – vergleichbar mit dem Rauchen von 15 Zigaretten täglich. Mit zahlreichen Aktivitäten will der Seniorenbund gegensteuern.
Gerade in der Vorweihnachtszeit spüren viele Menschen die Stille besonders stark. Während manche diese Zeit der Ruhe genießen, fühlen sich andere einsam, weil ihnen jemand zum Reden fehlt. Ein vertrautes Gespräch, ein gutes Wort oder ein kleines Lachen können dann besonders wertvoll sein. Denn Einsamkeit ist mittlerweile zur stillen Krankheit unserer Zeit geworden. Und kann auch gesundheitliche Folgen haben sowie die Lebenserwartung verringern.
Auch gesundheitliche Auswirkungen
Experten vergleichen die gesundheitlichen Auswirkungen von Einsamkeit mit dem Rauchen von etwa 15 Zigaretten pro Tag. Damit ist Einsamkeit nicht nur ein soziales, sondern auch ein massives gesundheitliches Problem – ein echter Krankmacher. Der Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt und braucht demnach das Gefühl der Zugehörigkeit! Studien zeigen, dass soziale Isolation die Immunabwehr reduziert.
Wir brauchen das Gefühl der Zugehörigkeit. Wenn das fehlt, tut das weh, besonders in der Weihnachtszeit.
Josef Pühringer, Landesobmann Seniorenbund OÖ
Einsamkeit tut weh
„Wenn Heimat und Gemeinschaft fehlen, tut das weh, ganz besonders in der Weihnachtszeit“, betont Josef Pühringer. Und macht in seiner Funktion als Seniorenbund-Obmann von Oberösterreich auf dieses Thema aufmerksam: Er lädt am 24. 12. zur Stadtrundfahrt mit dem Bummelzug, zu einer Führung im Dom, einem Besuch am Christkindlmarkt sowie zur gemeinsamen Weihnachtsfeier bis 13.30 Uhr in Linz ein.
Mit unseren Aktivitäten setzen wir ein starkes Zeichen. Gemeinschaft ist das beste Mittel gegen Einsamkeit.
Franz Ebner, Landesgeschäftsführer Seniorenbund OÖ
Viele Aktionen gegen das Alleinsein
Schon in den letzten Tagen wurden Aktionen wie Keksbacken, Adventsingen und Besuche bei alleinstehenden Mitgliedern gemacht. „Mit unseren Aktivitäten und dem Weihnachtsprogramm setzen wir ein starkes Zeichen, denn Gemeinschaft ist das beste Mittel gegen Einsamkeit“, ist sich auch Seniorenbund-Landesgeschäftsführer Franz Ebner sicher.
