Scharfe Kritik gegen den ÖVP-FPÖ-Beschluss in der Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung, 11 von 32 Notarztstützpunkten zu streichen, kommt nicht nur von SPÖ und Grünen. Auch die Plattform NÖ – ein Zusammenschluss von elf Bürgerinitiativen – kritisiert die „Machtdemonstration“ scharf.
„Die Gesundheitspolitik der ÖVP-FPÖ-Landesregierung wird ihre Gesundheit gefährden“, kritisiert die Plattform NÖ die am Dienstag fixierte Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte mit 1. April scharf. Die Plattform repräsentiert den Zusammenschluss von elf regionalen Bürgerinitiativen, die Teile des Gesundheitsplans 2040+ neu verhandeln wollen.
„Fragen Sie unabhängige Experten, Ärzte und Sanitäter! Die Gesundheit der Bevölkerung darf nicht einer politischen Machtdemonstration zum Opfer fallen“, wendet sich die Plattform NÖ direkt an die Bürger. Viele namhafte und vor allem vom Land unabhängige Experten seien in den vergangenen Monaten gegen die Streichung der Notarzt-Standorte aufgestanden.
„Landeshauptfrau begibt sich auf dünnes Eis“
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner messe mit zweierlei Maß: Mit „das Wort des Landes hat zu halten“ wird die Landeschefin von der Bürgerplattform zitiert. Damit begebe sie sich auf dünnes Eis: „Wir werden Sie beim Wort nehmen, Frau Landeshauptfrau! An dieser Stelle dürfen wir an den bestehenden Vertrag zum Landesklinikum Gmünd erinnern, dessen Einhaltung mittlerweile auf dem Rechtsweg eingefordert werden muss“, verweist man auf die vertraglich fixierte Standortgarantie zwischen Stadt Gmünd und dem Land aus dem Jahr 2004.
Plattform NÖ abschließend: „Wir fordern weiterhin: Alle an einen Tisch! Kritische Stimmen müssen genauso gehört werden, wie jene, die den Plan des Landes befürworten. Es geht hier um Menschenleben!
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