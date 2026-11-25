„Landeshauptfrau begibt sich auf dünnes Eis“

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner messe mit zweierlei Maß: Mit „das Wort des Landes hat zu halten“ wird die Landeschefin von der Bürgerplattform zitiert. Damit begebe sie sich auf dünnes Eis: „Wir werden Sie beim Wort nehmen, Frau Landeshauptfrau! An dieser Stelle dürfen wir an den bestehenden Vertrag zum Landesklinikum Gmünd erinnern, dessen Einhaltung mittlerweile auf dem Rechtsweg eingefordert werden muss“, verweist man auf die vertraglich fixierte Standortgarantie zwischen Stadt Gmünd und dem Land aus dem Jahr 2004.