Wer hat da beide Augen zugedrückt?

Die Luxusalpe am Krähenberg in Sibratsgfäll hat in Vorarlberg für eine Welle der Empörung gesorgt. Denn offensichtlich hat der Bau mit den einst eingereichten Plänen nicht mehr viel zu tun. Jahrelang wurde dieser Umstand ignoriert, im Zuge des Verkaufs des Objekts wird der Fall nun aber neu aufgerollt. Auch die Neos wollen in der Causa nachbohren.